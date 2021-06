Al Musrati e William Carvalho são os dois médios identificados pelo Benfica para compor o plantel no caso de Weigl ser vendido no próximo mercado de transferências. Ao que o CM apurou, os médios de Sp. Braga e Betis, respetivamente, estão no topo da lista de reforços desejados na Luz e as suas aquisições poderiam ser financiadas pelos milhões da transferência do alemão.Weigl continua a ser dos jogadores ...