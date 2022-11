A notícia da venda do Manchester United não passa ao lado da realidade que se vive por estes dias na Ásia, com a realização do Mundial de futebol do Qatar. Porque é daquela zona do globo que se antecipam ofertas de compra, naquele que pode vir a tornar-se o maior negócio da história do desporto. A família Glazer comprou o clube inglês há 17 anos por cerca de 910 milhões de euros.









