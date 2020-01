Venda iminente de Bruno Fernandes leva CMVM a suspender ações do Sporting

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decidiu suspender a negociação das ações da SAD do Sporting "aguardando a divulgação de informação relevante".

O regulador não revela mais detalhes sobre a suspensão, mas esta estará relacionada com as noticias que dão conta que está fechada a venda do passe de Bruno Fernandes ao Manchester United, naquela que será a maior transferência de sempre do Sporting.

O Record noticiou na terça-feira que a transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United está praticamente fechada, sendo que os red devils vão pagar ao Sporting 55 milhões de euros, mais 10 milhões de euros em objetivos facilmente concretizáveis e 15 milhões de euros em objetivos mais complicados de atingir. Ou seja, o total poderá ascender aos 80 milhões de euros

Tem sido prática corrente no regulador deliberar a suspensão das ações das SAD ou pedir esclarecimentos quando a imprensa dá conta que a venda de um passe de jogador está praticamente fechada, sobretudo quando os valores envolvidos são elevados.

A provável venda do internacional português está nas páginas dos jornais há vários dias, mas só ontem surgiram notícias de que o negócio está prestes a ser fechado. Oficialmente o Sporting nunca confirmou a transferência, daí a CMVM ter decidido suspender as ações até que a SAD leonina emita um comunicado.

As ações do Sporting, que têm uma reduzida liquidez na bolsa e só transacionam duas vezes por sessão (10:30 e 15:00), tem variado em funções das noticias com a venda de Bruno Fernandes. Registaram sessões de fortes ganhos (dias 21 e 23 de janeiro subiram mais de 12% em cada sessão), mas também de quedas acentuadas (dia 24 de janeiro caíram 24 de janeiro).