Veríssimo diz que Boavista é o jogo mais importante e recusa abordar Ajax

O treinador do Benfica lembrou esta quinta-feira que o jogo com o Boavista é o mais importante para os objetivos do clube na I Liga de futebol e recusou quaisquer abordagens ao Ajax, próximo adversário no calendário dos 'encarnados'.

Questionado em conferência de imprensa, no Seixal, sobre uma eventual gestão do plantel frente aos 'axadrezados', tendo em vista o encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira, Nélson Veríssimo foi perentório a vincar a sua ideia de que "o jogo mais importante é o de amanhã [sexta-feira]".