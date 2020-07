Veríssimo garante que Benfica só pensa na final da Taça após o fim da I Liga

O foco do Benfica só se voltará para a final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, "a seguir ao Sporting", na última jornada da I Liga de futebol, garantiu esta segunda-feira o treinador 'encarnado', Nelson Veríssimo.

Em conferência de imprensa de antevisão do encontro de terça-feira, frente ao Vitória de Guimarães, o técnico recusou falar já sobre a final da taça, porque "seria uma falta de respeito" para com os adversários que ainda faltam enfrentar no campeonato, apesar de estar em situação muito delicada para revalidar o título de campeão.

"Obviamente, sabemos que temos esse jogo no final da época, mas o nosso foco tem de ser esse, naquilo que controlamos. E isso é a forma como nos vamos preparar para o jogo a seguir que, neste caso, é com o Vitória [de Guimarães]. Depois vem o [Desportivo das] Aves, o Sporting e, a seu tempo, o FC Porto", justificou, no Seixal, o treinador que assumiu o comando do Benfica até ao final da época, sucedendo a Bruno Lage.