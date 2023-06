O FC Porto vai colocar Veron à venda, depois de o jogador brasileiro se ter lesionado na coxa esquerda durante as férias, no decorrer de um torneio de 2x2 no Brasil que atribuía um prémio monetário de cerca de 10 mil euros.









As notícias da lesão do jogador não foram bem recebidas no Dragão. É que o jogador violou o regulamento do clube em vários aspetos. Ainda assim, o FC Porto providenciou a realização de exames que o jogador teria de fazer para aferir da gravidade da lesão. Estas ocorrências, nas férias, não estão cobertas pelo seguro desportivo. Desta forma, o tempo de paragem e tratamento é da responsabilidade do clube.

As infrações ao regulamento interno podiam inclusivamente dar a rescisão de contrato, algo que os dragões não vão fazer. Mas estão recetivos a receber propostas para vender o avançado de 20 anos. O FC Porto pagou pelo jogador 10,25 milhões de euros ao Palmeiras. Mas esta atitude do jogador pode ter marcado o seu fim de ciclo nos azuis-e-brancos. O futuro de Veron está nas mãos de Sérgio Conceição.