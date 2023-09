O avançado brasileiro Gabriel Veron, por quem o FC Porto pagou mais de 10 milhões de euros ao Palmeiras em 2022, ficou fora da lista de 25 jogadores inscritos na Liga dos Campeões.

Gabriel Veron tem tido dificuldades em afirmar-se no FC Porto e até já protagonizou um dos casos do início da época, quando se lesionou num torneio de amigos durante as férias no Brasil. Apesar de ter sido dado como recuperado, o avançado saiu com queixas no jogo da pré-temporada frente ao Wolverhampton (lesão no adutor direito) e ainda não deixou o departamento médico portista.









Leia também FC Porto regressa aos trabalhos com reforço Fran Navarro e tem sucessor de Uribe pendente Embora os dragões tenham dado o jogador como praticamente apto na segunda-feira (fez trabalho integrado condicionado), na terça-feira voltaram a colocar o brasileiro só a realizar tratamento.

Veron é a ausência mais significativa na formação portista para a Champions, que viu também os guarda-redes Samuel Portugal (contratado ao Portimonense em 2022 por 2,5 milhões de euros por 55 por cento do passe) e Francisco Meixedo ficarem de fora.



Pepe apto para o Est. Amadora

O defesa-central Pepe, que não foi convocado para os compromissos da seleção nacional por estar lesionado, já vai integrar as opções de Sérgio Conceição para o jogo de sexta-feira (19h15, SportTV1) com o Estrela da Amadora.



Taremi bisa no triunfo do Irão

Taremi reencontrou-se com os golos na seleção iraniana ao ser decisivo no triunfo por 4-0 sobre Angola, num jogo particular. Taremi voltou a celebrar (8’ e 16’), depois de um invulgar jejum no FC Porto, onde ainda não marcou em 5 jogos.