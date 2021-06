Vestir as cores de Portugal no Euro2020 será "um sonho de criança tornado realidade", diz Sérgio Oliveira

O futebolista Sérgio Oliveira disse esta quarta-feira sentir-se privilegiado por constar entre os 26 eleitos que vão representar Portugal no Euro2020, mas defendeu que tem as suas mais-valias para acrescentar qualidade, apesar da concorrência no meio-campo.

"Digamos que estar neste lote de jogadores já é um privilégio. Claro que tenho as minhas mais-valias, como os meus colegas. O 'mister' sabe o que posso acrescentar. Não quero entrar no individual, acho que posso acrescentar mais ao coletivo, a capacidade de trabalho e o querer ganhar", admitiu o médio do FC Porto, que hoje celebra 29 anos, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Vestir as cores de Portugal no Euro2020 será "um sonho de criança tornado realidade", embora rejeite que o espaço de afirmação na seleção ainda esteja para chegar.