O FC Porto garantiu esta quinta-feira a presença na final da Taça de Portugal, com um triunfo sofrido num prolongamento dramático (3-2) com o Famalicão, com a reviravolta no marcador a chegar por Otávio (120+1’) e Evanilson (120+4’). Agora defronta o Sp. Braga no Jamor.









Cedo se percebeu que o Famalicão estava disposto a anular a vantagem de 2-1 trazida da primeira mão. Com um futebol objetivo, criterioso e com perigo, causou alguns calafrios no Dragão. E precisou apenas de 21 minutos para chegar ao golo, através de um desvio de Cádiz, após um livre tenso de Ivo Rodrigues.

Os dragões tiveram uma reação enérgica. Uribe ficou a pedir uma grande penalidade por falta de Dobre, mas esta só foi confirmada após a consulta do VAR. Galeno não perdoou e empatou a partida.





Os famalicenses, à procura da glória do Jamor, foram para cima do FC Porto. Cádiz rematou forte e Dobre, na recarga à defesa incompleta de Cláudio Ramos, deixou-se antecipar.





Na 2.ª metade, Ivan Jaime deixou um aviso com um remate ao poste (61’), antes de marcar o golo (75’) que colocou a eliminatória empatada (3-3) e levou o jogo para prolongamento. E aí o nervosismo portista foi patente, mas Otávio e Evanilson deram a volta ao marcador e selaram a vitória sofrida.







"Chamou-me macaco"



Aos 88 minutos, Colombatto ficou no relvado a queixar-se após um lance com Fábio Cardoso. Pepe aproximou-se e ficou furioso. “Ele chamou-me macaco”, disse o capitão portista ao árbitro Manuel Mota. Seguiram-se instantes de intensos protestos do central e do banco portista - Sérgio Conceição viu mesmo o cartão amarelo.





Sérgio iguala Pedroto





Sérgio Conceição igualou José Maria Pedroto como o treinador com mais jogos à frente do FC Porto (322). Vai fixar um novo recorde com o Arouca.