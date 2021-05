Viagens para o Porto ficam quase seis vezes mais caras devido à final da Champions

O fim das restrições à entrada de cidadãos britânicos em Portugal - a partir de segunda-feira só terão de apresentar um teste negativo à Covid-19 nas 72 horas anteriores - acentuou esta sexta-feira o aumento da procura de viagens para o Porto que já se verificava desde o início da semana, tendo em vista a final da Liga dos Campeões entre Man. City e Chelsea que se disputa no Dragão no dia 29.



As companhias aéreas reforçaram o número de ligações aéreas, com o preço a disparar para 656 euros, quase seis vezes mais do que os 116 que habitualmente custa a viagem do Reino Unido para o Porto.



