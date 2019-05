Árbitro agredido a soco durante jogo de futebol das distritais em Lisboa

Um árbitro da Associação de Futebol de Lisboa foi agredido com um soco durante o encontro entre o Damaiense e o Vila Franca do Rosário, este domingo, a contar para a 29.ª jornada do Campeonato Pro-Nacional da AF Lisboa.Segundo uma publicação feita no Facebook pelo ex-árbitro Duarte Gomes, as autoridades prenderam de imediato o responsável pelo ataque que, segundo o ex-árbitro, será ainda esta segunda-feira presente a tribunal.Num vídeo divulgado por Duarte Gomes é possível ver o momento exato em que o árbitro é agredido com um violento soco na cara após mostrar o cartão vermelho a um jogador do Vila Franca do Rosário.