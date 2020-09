Nunca se esqueçam da máscara pic.twitter.com/hNPmHOwUyY — B24 (@B24PT) September 5, 2020

Cristiano Ronaldo, que está lesionado, esteve este sábado à noite no banco de suplentes a assistir ao jogo de Portugal frente à Croácia no arranque da Liga das Nações, no Estádio do Dragão.O internacional português foi apanhado sem máscara durante a partida e acabou por ser chamado à atenção para o uso da mesma devido à pandemia da covid-19.