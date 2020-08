Cristiano Ronaldo é o protagonista do melhor golo da edição 2019/20 da Liga dos Campeões.O prémio foi atribuído pelos os utilizadores do UEFA.com. Os técnicos da UEFA ainda vão anunciar os dez golos oficiais da época.O remate fora da área de Cristiano Ronaldo, no jogo entre a Juventus e o Lyon, na segunda mão dos oitavos-de-final da UEFA Champions League, foi o vencedor da competição.