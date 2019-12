Os adeptos do Bétis corresponderam ao apelo do clube e voltaram a encher o Villamarín de peluches que serão entregues a crianças desfavorecidas. pic.twitter.com/WDe9GdRaFZ — Segundo Poste (@segundoposte) December 22, 2019

Numa ação que se tem tornado habitual por parte do Bétis de Sevilha, em Espanha, os adeptos esgotaram o estádio no último jogo antes do Natal e levaram consigo milhares de peluches que atiraram para o relvado.Os peluches vão ser entregues pelo clube a crianças e jovens carenciados.