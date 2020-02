Vídeo exclusivo mostra momento da alegada agressão a elementos da direção do Sporting

teve acesso em exclusivo a imagens de videovigilância do momento em que as alegadas agressões aos elementos da direção do Sporting ocorreram.Miguel Afonso, vogal da direção do Sporting, foi agredido este domingo ao pontapé por pessoas identificadas com adereços da Juventude Leonina. A filha adolescente, que o acompanhava, foi cuspida e insultada também.Filipe Osório de Castro, vice-presidente do Sporting, também foi agredido. Estes incidentes ocorreram logo a seguir ao dérbi de futsal, tendo sido feita uma espera junto aos elevadores.