Vídeo mostra Neymar a proteger criança que invade campo para o conhecer

Jogador brasileiro oferece camisola a fã que invade relvado.

21:40

A atitude de Neymar no fim do jogo do PSG frente ao Rennes, este domingo, não deixou ninguém indiferente.O jogador brasileiro foi surpreendido por uma criança que conseguiu invadir o estádio e chegou à conversa com o craque do clube francês.No momento, o menino abraçou-se a Neymar a chorar de emoção e o jogador deu-lhe a camisola que tinha usado durante todo o jogo antes da criança ser expulsa do relvado, acompanhada por quatro seguranças.Este gesto de Neymar levou a uma onda de comentários nas redes sociais, onde inúmeros cibernautas 'aplaudiram' a atitude do jogador.