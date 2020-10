Vieira admite que Benfica fora da Liga dos Campeões "é uma martelada bastante grande"

Luís Filipe Vieira admitiu que a ausência do Benfica da Liga dos Campeões é um rombo a nível financeiro e que o clube tentará compensar ganhando a Liga Europa. Ainda assim, garantiu que as águias irão cumprir com todos os compromissos futuros... se os efeitos da pandemia não se prolongarem por muito tempo. "senão seremos mais um [a ter consequências]", avisou, em entrevista à SIC."O que penso é que o Benfica é o clube mais bem preparado para enfrentar a crise desde que ela não se prolongue por muito tempo, senão seremos mais um [a ter consequências]. Não irmos à Liga dos Campeões é uma martelada bastante grande. O Benfica fez uma boa venda agora. Está privado das receitas da Liga dos Campeões. Vamos, com objetividade grande, tentar ser um sério candidato à Liga Europa para recuperarmos. Somos capazes de recuperar uns milhões de euros [se a ganharmos], sendo campeões. Esse é o objetivo.""Está dentro daquilo que é possível estar. Vai cumprir com todos os compromissos que tem. O Benfica quer manter toda a sua credibilidade. Se, por ventura, o clube não estivesse numa situação destas, o Benfica teria de criar dívida como outra empresa qualquer, como uma multinacional qualquer. Para criar dívida tem de ser credível e acho que o Benfica tem essa credibilidade para o fazer. Quando for para recuperar, o clube rapidamente recupera. Efetivamente, poderemos ser aqueles que mais depressa poderemos recuperar das dificuldades."