Vieira arrasado por ex-líder do Corinthians: "Benfica é um 'timinho'. Pensava que era presidente do Barcelona"

O antigo presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, que esteve envolvido nas negociações com o Benfica para a transferência de Pedrinho, lembrou as várias discussões que teve com o ex-líder encarnado, Luís Filipe Vieira.Em conversa para o podcast Inteligência Ltda., Andrés Sanchez arrasou o antigo presidente do Benfica. "Eu estava errado? Eu estou aqui, ele está preso". "Tratou-me mal, desprezou o Corinthians. Estava lá com o Jorge Mendes e teve esse atrito", acrescentou.Andrés recordou ainda o acordo para a transferência de Pedrinho: "Vendemos [o Pedrinho] por 20 milhões e depois tínhamos de comprar o Yony por três milhões ao fim de seis jogos. Ele fez quatro jogos e depois veio a pandemia...", lembrou. "Ele ficou louco, eu fiquei louco e veio aquela briga. Depois fizemos o acordo para o pagamento dos 18 milhões de euros", referiu.Mas a postura de Vieira ficou marcada no antigo líder do clube brasileiro. "Eles pensam que são superiores, mas o Benfica é um 'timinho' ao pé de muitos clubes brasileiros. E ele pensava que era presidente do Barcelona ou Real Madrid".