Luís Filipe Vieira dá mais 30 dias ao Benfica para clube comprar ações

O anterior presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, deu mais 30 dias ao clube para exercer o direito de preferência na compra das suas ações. Vieira detém 3,28% do capital social da Benfica SAD e já recebeu uma proposta para vender as ações que detém. O Benfica tinha contestado o prazo - que terminou esta quarta-feira - devido à preparação das eleições, agendadas para o dia 9 de outubro.Em cima da mesa está uma proposta de 7,80 euros por cada um dos 753 615 títulos, o que soma quase 5,9 milhões de euros. Vieira também já notificou o comprador mistério do adiamento do prazo dado aos encarnados para decidirem se querem adquirir as ações.O CM sabe que o ex-líder do Benfica vai vender os títulos a um intermediário que, por sua vez, os deverá vender a José António dos Santos, conhecido como ‘Rei dos Frangos’.Este empresário mantém o acordo com o empresário norte-americano John Textor para a compra de 25% do capital social do Benfica. O prazo para a realização do negócio entre Textor e José António dos Santos também foi adiado para depois das eleições no Benfica.