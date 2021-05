Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, aproveitou o dérbi de sábado com o Sporting para dar pessoalmente os parabéns ao líder leonino Frederico Varandas pela conquista do título de campeão nacional, apurou oAs felicitações já tinham acontecido, via telefone, após a vitória leonina (1-0) diante do Boavista, que proporcionou a festa dos sportinguistas 19 anos depois.