Vieira exige triunfo de Benfica no dérbi com o Sporting e conquista da Taça de Portugal

Vencer o rival e provável novo campeão, Sporting, e conquistar a Taça de Portugal com o Sp. Braga são dois objetivos que Luís Filipe Vieira exige e não abre mão para o que falta da época do Benfica, apurou o Correio da Manhã.









O presidente das águias reconhece que a época foi má e longe do expectável, mas ainda assim quer fechar com a conquista do segundo mais importante troféu em Portugal. Antes, há mais três jogos da Liga. A mensagem para os jogadores e para o técnico Jorge Jesus é clara: vencer todos os adversários até final, em particular o Sporting. O líder das águias assume que o segundo lugar é muito complicado. Por isso, há que fechar a época de cabeça erguida.

Vieira não quer ver repetido o resultado com o FC Porto (1-1), apesar de admitir vários erros da arbitragem. Exige por isso um triunfo e, se possível, com uma boa exibição.





Ora, Jesus também sabe que só vencendo os encontros que faltam para o final é que a temporada não será um desastre total.





Para o jogo de terça-feira, fora, com o Nacional, o técnico vai fazer alterações. Gilberto entra para o lugar de Diogo Gonçalves (castigado). Mais à frente, Taarabt também poderá entrar em vez de Pizzi.



Rui Costa apanha 16 dias de suspensão

Rui Costa foi punido com 16 dias de suspensão na sequência da expulsão no clássico. Em causa, os protestos após o lance em que as águias pediram o segundo amarelo a Pepe. Entretanto, o Benfica anunciou que vai recorrer do castigo: "É o mais recente capítulo da farsa em que se transformou a justiça desportiva no futebol português e que vem agravar a mancha irreparável que tem alastrado em 2020/21."