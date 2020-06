Vieira falou com Garay para regressar ao Benfica

Depois de David Luiz é a vez do nome de Garay ser falado para o regresso ao Benfica. Segundo apurou o, Luís Filipe Vieira já terá falado com o argentino, que está de saída do Valência.O defesa de 33 anos deixou saudades na Luz, entre 2011 e 2014, e é visto como uma alternativa para uma possível saída de Rúben Dias. Garay já terá manifestado, junto do presidente das águias, a vontade de regressar a Portugal.A mulher do jogador nunca escondeu a tristeza de ter deixado Lisboa em 2014 para rumar à Rússia (Zenit foi o clube do central entre 2014 e 2016). Garay está em final de contrato com o Valência e por isso pode chegar a custo zero.Contudo, existem dois pontos que colocam interrogações na vinda do jogador para a Luz: o ordenado que aufere (cerca de 2,5 milhões de euros limpos) e a condição física (atualmente recupera de uma cirurgia ao joelho direito e esteve infetado com Covid-19). A questão do ordenado poderá ser ultrapassada pela vontade do jogador em regressar. Desta forma, o internacional argentino poderá aceitar um ordenado anual a rondar os dois milhões.A possível aquisição de um central estará dependente da saída de Rúben Dias. O brasileiro David Luiz (33 anos) manifestou o desejo de voltar ao clube que o projetou, mas o ordenado anual de 7 milhões inviabiliza a negociação, apesar de estar em final de contrato com o Arsenal.O alemão Koch (Friburgo) também tem sido um dos nomes apontados para a defesa. Com a possível saída de Rúben e o final de carreira de Jardel, o Benfica fica no plantel com Ferro, Morato (18 anos) e o argentino Lema, que deve regressar de empréstimo.