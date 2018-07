Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vieira faz tudo para convencer Bernard

Presidente oferece ao jogador 20% do valor de uma futura venda, além dos 7 milhões de prémio de assinatura e dos 2,2 milhões/ano.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 01:30

Luís Filipe Vieira está disposto a ‘perder a cabeça’ para convencer Bernard a assinar pelo Benfica e prometeu-lhe 20% do valor de uma futura venda. Ou seja, se o extremo de 25 anos aceitar assinar pelas águias nestes moldes, e, posteriormente, for vendido, por exemplo, por 20 milhões de euros, encaixa quatro milhões.



Esta é apenas mais uma manobra de sedução apresentada por Vieira aos representantes do jogador, depois de não ter saído luz verde do encontro na última semana. O líder das águias vai fazer tudo para trazer o jogador e oferece-lhe um prémio de assinatura a rondar os sete milhões e um salário líquido de 2,2 milhões por época. O CM sabe que Bernard está entusiasmado com a possibilidade de rumar à Luz e espera que haja um entendimento nos próximos dias. As águias estão prontas para formalizar a proposta junto do jogador num negócio que está a ser intermediado por César Boaventura, que tem boas relações com o Benfica.



Bernard, que terminou contrato com o Shakhtar Donetsk, é seguido por outros clubes. Alguns, sobretudo do campeonato inglês, oferecem ao jogador um contrato mais vantajoso financeiramente do que o Benfica está disposto a pagar.



Ainda assim, o brasileiro entende que pode relançar a carreira na Luz, depois de ter sido menos utilizado na época passada, e vê o Benfica como uma eventual rampa de lançamento. Daí que a proposta de Vieira, em relação à percentagem numa futura venda, agrade ao atleta.



A concorrência será apertada, mas a favor das águias joga a presença na Liga dos Campeões. É certo que para chegarem à fase de grupos os encarnados têm de passar por duas fases, mas a possibilidade de voltar a jogar a prova mais importante de clubes, a nível europeu, atrai o brasileiro. Até porque os clubes ingleses, que também estão interessados nos seus serviços, não se apuraram para a prova milionária.



Vieira já assumiu que vai dar a Rui Vitória todas as condições para reconquistar o título nacional e a forma como está a abordar o mercado de transferência é prova dessa ambição.



"Vai custar estar na bancada"

"Este último mês vai-me custar mais porque não vou estar no campo, mas a ver os meus amigos a jogar e a treinar. Vai custar estar na bancada a vê-los", assumiu Filip Krovinovic, médio do Benfica, que está na reta final da recuperação de uma lesão no joelho direito sofrida em janeiro. "Psicologicamente estou mais forte" acrescentou o croata à BTV.



Vieira em reunião por Carrillo

Luís Filipe Vieira reuniu-se com Sami Al Jaber, presidente do Al-Hilal, no Dubai, onde terá negociado a transferência de Carrillo. O peruano pode mudar-se para o clube saudita, orientado por Jorge Jesus, por empréstimo com opção de compra no final da época. O extremo já foi orientado por Jesus no Sporting. O ordenado que aufere na Luz, de 2 milhões/ano limpos, é um entrave à continuidade.