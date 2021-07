Vieira fica três dias na cadeia para explicar 100 milhões desviados do Benfica

Ao fim de quatro dias - e três noites - Luís Filipe Vieira vai finalmente prestar declarações. O agora presidente do Benfica com funções suspensas terá dito ao juiz que queria falar e explicar as acusações que sobre ele recaem - entre o Estado e o Benfica, o Ministério Público fala de cem milhões de euros de lucros, obtidos indevidamente.O atraso do interrogatório deveu-se também à demora na inquirição dos restantes arguidos. O primeiro foi o empresário que é conhecido como ‘Rei dos Frangos’. Esteve três horas a depor e a explicar todos os negócios feitos com Luís Filipe Vieira. Negou a prática de qualquer crime e garantiu que nunca foi testa de ferro do amigo que liderava os encarnados."O meu cliente está tranquilo e acredita que ficou tudo esclarecido. Mas está obviamente cansado, já chegámos ao quarto dia de interrogatórios", disse ao CM Castanheira Neves, que defende o arguido.