Vieira garante: "Não sairei do Benfica sem ser campeão europeu"

Presidente das águias também apontou para o salto qualitativo dado ao nível da formação de jovens futebolistas.

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, quer que a equipa principal de futebol conte com 80% a 90% de jogadores de formação dentro de três anos, afirmando que só sai da liderança do clube quando for campeão europeu.



"O futuro do Benfica passará pela formação, vamos ter um Benfica com identidade própria", lançou Vieira, antes do jantar comemorativo do 15.º aniversário da sua chegada à presidência, acrescentando que daqui a três anos o plantel principal de futebol masculino vai contar com "80% a 90% dos jogadores" formados no Benfica.



"Não sairei do Benfica sem ser campeão europeu", vincou o líder das águias, reforçando: "O título europeu tem de ser uma realidade para nós. Queremos ser campeões europeus".



Durante o seu discurso, Vieira recordou alguns episódios caricatos relacionados com a construção do novo Estádio da Luz, tecendo rasgados elogios a Mário Dias, antigo vice-presidente do clube responsável pelo património, que considerou como o grande responsável pelo avanço do projeto do novo estádio, que foi estreado em outubro de 2003, seis dias antes da primeira eleição de Vieira.



Vieira considerou que a nova Luz devolveu a autoestima dos benfiquistas e interrompeu um longo jejum de títulos de um clube habituado a estar no topo do futebol português e europeu.



"A Luz foi a peça fundamental para todo o crescimento do Benfica", atirou o dirigente, que também endereçou palavras de apreço à entrada no clube de Domingos Soares de Oliveira, administrador executivo da SAD encarnada, e a toda a estrutura profissional da entidade.



Vieira também apontou para o salto qualitativo dado ao nível da formação de jovens futebolistas após a construção do centro de estágios no Seixal.



"Será ali o futuro do Benfica", assinalou, falando no projeto de expansão deste complexo desportivo e da construção de um centro de alto rendimento (CAR) para as modalidades, em Oeiras.



Paralelamente, o presidente abordou a questão do endividamento, destacando a evolução positiva que tem sido conseguida.



"Nós hoje estamos livres de hipotecas e temos um objetivo claro: queremos que o Benfica deixe de ter dívida", realçou.



Sobre o tema, Vieira falou sobre a intenção de promover uma revisão estatutária que permita "limitar o endividamento a qualquer direção".



Segundo o responsável, o Benfica "não pode repetir os erros do passado".



Vieira destacou também o crescimento das Casas do Benfica, a proteção das antigas glórias do clube, e a estabilidade ao nível da direção.



"Era natural que com tantos processos [judiciais] alguém quisesse fugir. Mas essas tristes notícias fortaleceram-nos mais ainda. Às vezes parece que somos de ferro", sublinhou.