Vieira recusa perder dinheiro com ações do Benfica

Luís Filipe Vieira recusa perder dinheiro com as 753 615 ações do Benfica em sua posse, apurou o, e só vai abdicar dos 3,28% do capital da SAD que lhe pertencem se receber, no mínimo, os mesmos cinco euros por título que pagou em 2001, num total de quase 3,8 milhões de euros.Há muitos anos que Vieira tem este entendimento, que não se alterou recentemente, apesar das suspeitas que levaram à sua constituição como arguido no processo Cartão Vermelho devido ao seu alegado envolvimento na venda de 25% da SAD por parte de José António dos Santos ao investidor norte-americano John Textor.