A SAD do Benfica reuniu esta segunda-feira de emergência para fazer um balanço da fracassada época desportiva e apesar de ter sido debatida a saída do treinador Jorge Jesus, o presidente Luís Filipe Vieira resistiu aos apelos e mantém a aposta no técnico para a nova temporada, apurou o CM.A derrota na final da Taça de Portugal, frente ao Sp. Braga (2-0) em Coimbra, no domingo, fez aumentar a preocupação quanto ao projeto ...