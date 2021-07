Vieira reuniu com investidor americano no escritório do 'Rei dos Frangos' em Torres Vedras

Negócio de 50 milhões de euros

Luís Filipe Vieira reuniu com John Textor, investidor norte-americano que queria comprar 25% do capital social da Benfica SAD, no escritório de José António dos Santos. O encontro ocorreu, em meados de abril deste ano, em Torres Vedras. A reunião foi objeto da vigilância do Ministério Público (MP) e da Autoridade Tributária (AT), no âmbito da investigação ao ex-presidente das águias. Conhecido como ‘Rei dos Frangos’, Santos é amigo de longa data de Vieira e foi ele quem celebrou com Textor o acordo para a compra e venda das ações da Benfica SAD.A reunião, em Torres Vedras, ocorreu no dia seguinte a o ‘Rei dos Frangos’ se ter encontrado com Textor no Hotel Ritz Four Seasons, em Lisboa. No escritório de Santos terão estado presentes cinco pessoas: o ‘Rei dos Frangos’, o ex-presidente do Benfica, Textor, Carlos Janela, ex-dirigente desportivo, e o advogado André Mateus.