No dia 7 de julho de 2021, a ‘bomba’ invadiu todos os noticiários: Luís Filipe Vieira, então presidente do Benfica, era detido numa investigação a negócios de valor superior a 100 milhões de euros.



Enquanto os jornalistas cercavam a casa de Vieira, lá dentro, o dirigente, a mulher Vanda e os seus advogados tentavam lidar com a normalidade possível com o circo mediático à volta da habitação da família, no Dafundo, em Oeiras.









Ver comentários