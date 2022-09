Os crimes de que Luís Filipe Vieira é suspeito no processo ‘Cartão Vermelho’ assentam em três eixos: primeiro, ter inflacionado comissões de jogadores para que o dinheiro fosse parar à sua esfera pessoal com a ajuda do empresário Bruno Macedo e do filho Tiago (ambos arguidos); segundo, ter lesado os contribuintes, através do Fundo de Resolução, na recompra da dívida da Imosteps que pertencia ao Novo Banco - teses que desmente, como o CM já divulgou em pré-publicações anteriores do livro que chega às bancas na terça-feira -;









