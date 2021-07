Vieira saca dinheiro vivo do Benfica. Novo processo na PJ segue movimentos financeiros

Luís Filipe Vieira, que responde por branqueamento de capitais, abuso de confiança, fraude fiscal qualificada, burla qualificada e falsificação de documentos, na operação ‘Cartão Vermelho’, arrisca ser arrastado para outro caso complexo. Corre uma investigação na Polícia Judiciária - e que está sob alçada de outros magistrados do Ministério Público - na qual se investiga o desvio de dinheiro vivo da Benfica SAD para as contas da Promovalor, de Luís Filipe Vieira.O CM sabe que, neste caso, há suspeitas de envolvimento de um ex-árbitro da primeira divisão que poderá ter servido - à semelhança de Bruno Macedo - como o proprietário das empresas que eram usadas para branquear o dinheiro.Os dados já recolhidos pela investigação da PJ não são, aliás, muito diferentes do que está na ação cível interposta por um sócio, em que se pede a destituição de Luís Filipe Vieira. De que, de facto, o saco azul que teria sido detetado no Benfica - com o pagamento a empresas fictícias - servia para justificar o desvio de verbas para a Promovalor - a empresa que está no centro da polémica no que diz respeito à dívida do Grupo Espírito Santo.