Luís Filipe Vieira vai doar valor dos direitos do livro sobre a sua vida

Luís Filipe Vieira vai doar o valor dos direitos do livro sobre a sua vida, que vai ser lançado no próximo verão.

O ex-presidente do Benfica quer dar o dinheiro a uma causa solidária. A doação vai ser feita a uma pessoa que precisa de apoio solidário, e cuja identidade vai permanecer secreta por vontade de Vieira.





O livro já está a ser preparado pelos jornalistas do Correio da Manhã Marta Martins Silva e João Moniz. Vai percorrer a vida, a família e a carreira profissional de Vieira, bem como o percurso à frente do Benfica, os títulos, os dias da saída da presidência do clube e, necessariamente, os negócios mais polémicos com o novo banco.Ainda não há data para o lançamento, que vai ser feito este verão.