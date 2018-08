Internacional português do clube grego disse que "o que não aconteceu no primeiro jogo aconteceu neste".

Vieirinha, internacional português do PAOK, reconheceu que o Benfica foi superior neste segundo encontro com os gregos. O capitão da equipa helénica referiu mesmo que as oportunidades que os encarnados falharam no primeiro encontro concretizaram agora, confessando ainda que faltou experiência à equipa grega.