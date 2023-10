Sob proposta do Governo, a Assembleia da República aprovou esta sexta-feira o novo regime jurídico da integridade do desporto. Esta legislação ainda vai ser discutida na especialidade, em que poderão ser feitas alterações, antes de ser definitivamente aprovada em votação final. Um trabalho que ainda irá demorar alguns meses.









Além de serem identificados os ilícitos associados a “comportamentos antidesportivos, contrários aos valores da verdade, da lealdade e da correção e ainda suscetíveis de alterar fraudulentamente os resultados da competição”, destaque para a criação de uma plataforma de monitorização da manipulação de provas. Esta valência será coordenada pelo diretor da unidade de combate à corrupção da Polícia Judiciária e terá especialistas indicados por várias entidades. Entre elas a Procuradoria-Geral da República, o Comité Olímpico de Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol.

Desde o processo ‘Jogo Duplo’, que teve 27 arguidos por manipulação de resultados na II Liga, que as autoridades entenderam ser necessário reforçar a vigilância, sobretudo tendo em conta a adesão crescente ao jogo online. A 30 de junho estavam inscritos 3,82 milhões de jogadores em Portugal em 13 entidades que exploram as apostas desportivas à cota e que faturaram 799 milhões de euros no 1.º semestre.