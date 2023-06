Vigilância reforçada às academias de futebol

O Governo quer apertar a vigilância às academias de futebol. A intenção é resolver um vazio legal que potencia situações como a ocorrida com a Bsports, em Riba D’Ave, Famalicão, onde o SEF fez uma operação em que detetou 47 vítimas de tráfico de seres humanos. João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, tem esta segunda-feira uma reunião com vários parceiros para discutir esta temática. Será formado um grupo de trabalho que irá apresentar propostas e até ao final do ano o executivo espera avançar com um pacote legislativo.“Queremos que este tipo de negócios entrem no radar das autoridades desportivas e que os clubes que acolhem cidadãos estrangeiros comuniquem às autoridades desportivas a sua presença antes de qualquer inscrição. Nesta área preventiva, o Instituto Português do Desporto e da Juventude vai ter um papel fundamental”, afirmou aoJoão Paulo Correia.