Gabriela Rodrigues Martins deixou a administração da SAD do Benfica incompatibilizada com Rui Costa. A advogada integrou a sociedade em janeiro de 2022 a convite de Domingos Soares de Oliveira e, com a saída anunciada deste, antecipou-se e bateu com a porta.



Como o CM noticiou, a filha de João Rodrigues, antigo presidente da FPF, foi contratada para reforçar o ‘compliance’ (governação segundo as melhores práticas internacionais).









