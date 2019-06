Vilafranquense joga no Cartaxo

O Vilafranquense já prepara a participação na II Liga. Depois de ter subido pela primeira vez na sua história aos c campeonatos profissionais do futebol português, o emblema ribatejano está de olhos postos na próxima temporada.Uma das principais preocupações prende-se com o Campo do Cevadeiro, que vai sofrer obras."Amanhã há uma reunião com a autarquia para discutir o assunto, mas o nosso grande objetivo é jogar no Cevadeiro", disse aoRodolfo Frutuoso, diretor-geral da SAD. "O timing é curto, o campeonato arranca em agosto e, por isso, no início da época, vamos jogar no Estádio Municipal do Cartaxo. Mas o que queremos é jogar em Vila Franca de Xira", reiterou o dirigente.Depois de na época passada ter estado muito perto de subir à II Liga - eliminado nas ‘meias’ frente ao Farense -, a ambição da subida manteve-se esta temporada e culminou com a histórica subida com uma vitória nos penáltis frente à U. Leiria."Depois do que foi feito no ano passado, tínhamos o sentimento de conseguir subir. Durante esta época tivemos algumas dificuldades financeiras que vieram a público. Felizmente o Luís Andrade [presidente da SAD desde setembro de 2018] conseguiu dar a força necessária e acreditou no projeto. Foi uma época desgastante e estamos todos muito felizes", disse Rodolfo Frutuoso.