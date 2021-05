Vinte e dois penáltis depois, a final da Liga Europa ficou decidida a favor do Villarreal num jogo em que o Manchester United até se revelou superior, mas que não foi além de um empate 1-1, no final dos 120 minutos. Os jogadores de cada equipa marcaram uma grande penalidade cada. No fim, Rulli, o guarda-redes do Villarreal, marcou a sua e defendeu a de De Gea (11-10).









Este triunfo coroa Unai Emery como o papa Ligas Europa: soma quatro (três ao serviço do Sevilha) em cinco finais. Apesar do ascendente do United, foram os espanhóis a abrirem o marcador, por Gerard Moreno, que se antecipou a Lindelof para emendar para o fundo da baliza.

A reação do United, com Bruno Fernandes discreto, acabou por surgir na segunda metade, através de um golo de Cavani. No prolongamento, o jogo esteve equilibrado.





O Villarreal ganha o direito de participar na Champions, em 2021/22, relegando o FC Porto para o pote 3 no sorteio da prova. O Sporting, por ser campeão, vai integrar o pote 1. Com o triunfo do Villarreal, os leões perdem 1,1 milhões €, pois os espanhóis estão mais bem posicionados no ranking.