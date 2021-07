Vinagre e Marsà certos no Sporting

O Sporting já acertou as contratações do lateral-esquerdo Rúben Vinagre e do defesa-central espanhol Marsà, atletas que devem ser apresentados nas próximas horas.O lateral-esquerdo Rúben Vinagre, de 22 anos, chega a Alvalade por empréstimo do Wolverhampton e os leões ficam com uma opção de compra obrigatória de 10 milhões de euros se forem cumpridos alguns requisitos, nomeadamente um determinado número de jogos.Vinagre, que esteve na temporada passada emprestado ao Famalicão, fez finca pé para ficar em Portugal e rumar ao Sporting. Certo é que já deve integrar o estágio dos leões em Lagos a partir de domingo. O mesmo deverá acontecer com o jovem central, de 21 anos, que chega a Alvalade a custo zero oriundo do Barcelona B.