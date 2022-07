Jonas Vingegaard (Jumbo) resistiu esta terça-feira aos ataques de Tadej Pogacar (UAE) na primeira das três etapas da Volta a França nos Pirenéus e manteve a camisola amarela, com 2m22s sobre o rival .









O canadiano Hugo Houle (Israel) venceu, isolado, a 16ª tirada, que ligou Carcassonne a Foix (178,5 km) e contou com com duas montanhas de 1ª categoria. E foi na primeira subida, para o alto de Port de Lers, a 50 km do final da etapa, que Pogacar desferiu o golpe inicial: levantou-se na bicicleta e logo ganhou cerca de 30 metros a Vingegaard. O líder demorou a responder, mas foi eficaz quando o fez e colou-se ao rival. No início da descida, novo ataque de Pogacar. Desta vez, a resposta foi imediata e os dois eslovenos nunca mais se largaram até à meta em Foix.

Esta quarta-feira, nova ronda nos Pirenéus: Gaudens-Alto de Peyragudes (129,7 km), com três contagens de montanha de 1ª categoria, a última na meta.

homenagem a irmão morto



Hugo Houle (Israel) cumpriu esta terça-feira o “sonho” de “homenagear”, com um triunfo no Tour, o irmão Pierrick que morreu, em 2012, atropelado por um condutor embriagado. “Trabalhei durante 10 anos e agora consegui”, disse o corredor, de 31 anos, lembrando os tempos em que via o Tour, na televisão, na companhia do irmão. Houle foi o segundo canadiano a vencer uma tirada na prova, depois de Steve Bauer, em 1988.