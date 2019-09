Vinicius dá vitória acrobática ao Benfica

Carlos Vinícius, sem siglas. É este o nome do herói do Benfica na vitória deste sábado frente a um V. Setúbal que estava a encaminhar o jogo para o seu estimado 0-0. Só que o brasileiro mudou o tom com uma só nota de samba. A expulsão de Taarabt ainda trouxe emoção aos minutos finais, sem consequências no resultado.Calma, paciência, apoio, conforto. A conferência de Bruno Lage incluiu muitas palavras que ficariam bem em qualquer consulta de psicologia. Faltava uma som tranquilizador do mar para chegar à paz que parece faltar dentro e fora do campo no Benfica destes dias.Por influência ou não da terminologia, a entrada em campo do Benfica - à exceção de um lance anulado por fora de jogo - foi demasiado vagarosa. Com RDT no banco e Gedson mais próximo de Seferovic, os encarnados raramente conseguiram furar o muro de um Vitória formatado para o nulo (resultado de quatro dos seus jogos).Salte-se, então, para o minuto 22, com Gedson a demorar demasiado tempo e a permitir um corte salvador conjunto dos centrais sadinos. Mais um avanço temporal até aos 35’, aí sim, com o ritmo benfiquista a subir de tom e Pizzi a ficar perto de inaugurar o marcador - grande defesa de Makaridze - e, a seguir, a solicitar Seferovic que tentou amortecer para alguém que nunca apareceu.Chegava o intervalo com números pouco apetecíveis para qualquer um dos lados. 6-0 em remates, mas apenas um à baliza. 7-1 em cantos. 0-0, ‘ganhavam’ os visitantes. Sentia-se menos calma, paciência, apoio e conforto nas bancadas.Lage olhou para o banco e viu que o samba poderia mexer com esses sentimentos. Primeiro, Gabriel. Sem efeito. Pelo contrário, o início da segunda metade é sadino, com Mansilla a falhar o alvo. Depois, Vinícius. Carlos Vinícius Morais, quase lembrando o lendário poeta e cantor brasileiro. Em quatro minutos, o avançado contratado ao Nápoles por 17 milhões resolveu tudo: Makaridze defendeu um remate de Ferro, a bola sobrou para Rafa, que voltou a cruzar, o guardião soltou a bola e Vinícius fez um trabalho de luxo. 1-0.Seria ele a voltar a brilhar aos 73’, sem a necessária ajuda de Seferovic, antes de Tiago Martins expulsar Taarabt. A decisão aceita-se, mas faltou admoestação idêntica ao V. Setúbal. Últimos minutos mais junto à baliza de Odysseas, sem stress de maior. Calma, apoio e conforto. Tudo com o tranquilizador samba de Vinícius."Foi uma vitória justa. Controlámos sempre o jogo", garantiu, no final da partida, Bruno Lage, depois do suado triunfo frente ao V. Setúbal, sublinhando que o Benfica "tem de melhorar". "Nós entrámos bem no jogo, fomos criando oportunidades, mas nem sempre com o critério certo. Temos de ter mais paciência para levar a bola de um lado para o outro. A troca do Gabriel foi para isso mesmo", lembrou o técnico."Fico satisfeito pelos 3 pontos e pelo final deste bloco difícil. Estamos sólidos. Teremos tempo para recuperar e treinar, de forma a termos um jogo mais consistente. Temos de criar mais oportunidades e fazer mais golos", desafiou o líder dos encarnados, sem se debruçar sobre a atuação do árbitro Tiago Martins."Fez o trabalho dele e nós o nosso. Temos de ter a tranquilidade necessária, pois isso é fundamental a uma equipa que quer ser campeã e grande", finalizou.Sandro Mendes mostrou-se orgulhoso da exibição sadina. "Sabíamos que era um jogo difícil. Apresentámos qualidade e não é qualquer equipa que faz o que fizemos na Luz", explicou, na conferência de imprensa, fazendo a análise à partida."O Benfica entrou muito forte, a tentar marcar cedo e não conseguiu. Na 2ª parte entrámos muito bem mas não marcámos. Não temos feito muitos golos. Mas temos criado oportunidades. Falta confiança", finalizou."Quando um grupo te deixa à vontade, o normal das coisas é correr bem. Graças a Deus vem correndo bem para mim e para a equipa", disse Vinícius.