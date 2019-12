Vinícius é aposta ganha de Vieira no Benfica

Carlos Vinícius está a justificar com golos a aposta pessoal que Luís Filipe Vieira fez na sua contratação por 17 milhões de euros ao Nápoles e até já está estipulado um valor de saída: 50 milhões.Segundo oapurou, a contratação de Vinícius foi exclusiva do líder encarnado e até acolheu alguma resistência na Luz. Mas os números evidenciados pelo brasileiro confirmam tratar-se de uma aposta ganha.Vinícius chegou à Luz no verão, oriundo do Nápoles. A transferência do Real SC (Massamá) para os italianos já tinha sido polémica. Nunca jogou no Calcio e foi emprestado, primeiro, ao Rio Ave e, depois, ao Mónaco.A contratação do avançado acabou ofuscada pela compra de Raul de Tomas, que custou 20 milhões de euros. No entanto, face ao sub-rendimento do espanhol, foi o brasileiro quem ganhou protagonismo na equipa. Com o seu sucesso aumenta também o moral de Luís Filipe Vieira, depois das contratações frustradas de Ferreira, Castillo e Lema.Vinícius soma 15 golos em 21 jogos nesta temporada, sendo o segundo melhor marcador da Liga, com 10 golos em 12 jogos (Pizzi é o rei do golo com 11). O dianteiro representado pelo empresário Jorge Mendes tem contrato com as águias até 2024 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.No entanto, uma proposta por metade deste valor pode ser suficiente para levar Vinícius, permitindo um encaixe financeiro significativo. Até porque Lage tem ainda no plantel De Tomas e Seferovic.