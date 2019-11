Vinícius e Raul de Tomas no ataque do Benfica contra o Vizela

Carlos Vinícius e Raul de Tomas devem formar a dupla de ataque no sábado com o Vizela, em jogo da 4ª eliminatória da Taça de Portugal, apurou oBruno Lage vai voltar a apostar no duo que esteve frente ao Cova da Piedade, também para a Taça de Portugal, que as águias venceram por 4-0 (o brasileiro marcou dois golos e o espanhol ficou em branco). Desta forma, o técnico poderá resguardar Chiquinho para o jogo da próxima semana com o Leipzig, na Alemanha, para a Liga dos Campeões. As águias necessitam de vencer para continuarem a aspirar à passagem aos oitavos de final da prova.A prioridade imediata das águias passa por afastar a equipa do Campeonato de Portugal já no sábado (20h45, RTP). Nesse sentido, Lage tem trabalhado a componente atacante com especial atenção. Raul de Tomas só marcou numa ocasião esta temporada, mas o técnico acredita que o espanhol ultrapassará esta fase sem golos, justificando os 20 milhões pagos pelo Benfica na sua contratação no verão.Entretanto, o plantel encarnado estreou esta terça-feira o novo relvado da Luz, numa sessão que repetirá na sexta-feira. As primeiras indicações dos jogadores foram muito positivas, apesar de o novo tapete verde – há o recurso a uma tecnologia que inclui relva natural e artificial – ter sido colocado há menos de uma semana. Os responsáveis encarnados acreditam que o novo relvado estará em plenas condições de utilização quando a equipa voltar a jogar no Estádio da Luz, ante o Marítimo para a Liga, no dia 30 de novembro.O suíço Seferovic esteve no novo relvado mas não treinou. O avançado sofreu uma rutura do músculo solear da perna esquerda ao serviço da sua seleção e não entra nos planos para Vizela.Lage chamou oito jogadores da equipa B e dos juniores para o treino desta terça-feira. Frimpong, Tiago Dantas, Morato, Fábio Duarte, Leo Kokubo, Diogo Mendes, Gerson e Henrique Araújo testaram a nova relva.As águias, através da publicação Benfica News, escreveram esta terça-feira que a renovação do contrato de Bruno Lage não está dependente de qualquer decisão de Jorge Jesus quanto ao seu futuro.