Vinícius ia desistir do futebol e foi descoberto por acaso

Sempre que olhava para o seu filho Davi, então com pouco mais de dois anos, Carlos Vinícius ponderava abandonar a carreira de

futebolista. Aos 22 anos, era suplente do modesto Grêmio Anápolis, da 2.ª divisão goiana, e dependia financeiramente dos sogros: "Quando o Davi era bebé, ele passou um verão a limpar as casas de banho na praia de Santos para lhe poder comprar fraldas", recorda à

Joelson, seu amigo de infância.O atual jogador do Benfica vendeu castanha-de-caju na rua, cortou capim e limpou casas de banho. Sem dinheiro para sustentar a família, Carlos Vinícius ia deixar de jogar à bola. Mas tudo mudou quando um dirigente do Real Massamá o viu numa divisão secundária do Brasil. Hoje é uma das figuras do Benfica e dia 17 vai jogar o seu primeiro dérbi contra o Sporting.