Vinícius Júnior homenageado na cerimónia de assinatura da lei antirracismo no Rio de Janeiro

O atacante Vinícius Júnior foi condecorado esta quarta-feira com as principais distinções concedidas pelos legislativos regional e municipal do Rio de Janeiro, numa cerimónia no estádio do Maracanã em que foi sancionada a lei regional contra o racismo que leva o seu nome.

"Espero que a minha família esteja orgulhosa de mim e tudo que eles fizeram para eu chegar até aqui. É um dia muito especial", disse o jogador do Real Madrid e da seleção brasileira no evento.

O atacante recebeu a Medalha Tiradentes, principal condecoração concedida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e a Medalha Pedro Ernesto, principal condecoração concedida pela Câmara Municipal da cidade.

"Às vezes me pergunto se mereço tanto. Não esperava tantos prémios e receber todo esse carinho no Maracanã, completou.

A decisão do jogador de enfrentar diretamente os adeptos que lhe lançaram insultos racistas durante uma partida entre Real Madrid e Valencia, pelo Campeonato Espanhol, inspirou a lei contra o racismo nos estádios que entra em vigor a partir de quarta-feira no estado do Rio de Janeiro.

A lei, de autoria do deputado Josimar e sancionada pelo governador Cláudio Castro, prevê a suspensão automática das partidas quando forem registadas injúrias racistas, e até mesmo permanente se a discriminação continuar.

A chamada "Lei Vini Jr." também institui o Protocolo de Combate ao Racismo, que orienta qualquer cidadão sobre como denunciar comportamentos racistas a qualquer autoridade em um estádio.

Além das medalhas, a Câmara Municipal também concedeu ao jogador de futebol o título de "Cidadão Carioca".

Na cerimónia, o avançado do Real Madrid deixou ainda as suas pegadas gravadas na Calçada da Fama do Maracanã, o maior templo do futebol brasileiro, que já conta com as pegadas de craques como Pelé, Garrincha, Rivelino e Ronaldo.