Vinte casos de Covid em Lisboa associados à festa do Sporting

Há pelo menos 20 casos de infeção por Covid-19 associados aos festejos da vitória do Sporting no campeonato de futebol, no dia 11. As autoridades de saúde admitem, contudo, que possa haver mais infeções associadas à festa leonina, mas que ainda não tenha sido estabelecida a ligação.



A Direção-Geral da Saúde esclarece que até ao momento “foram reportados perto de duas dezenas de casos associados aos festejos do campeonato de futebol”, e acrescenta que as celebrações “não explicam a totalidade do fenómeno” da subida de novos casos em Lisboa.







É reforçado o apelo ao cumprimento das medidas de proteção individual, mas também à testagem em caso de sintomas ou por adoção de comportamentos de risco.