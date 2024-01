Virose atacou Gonçalo Ramos e obrigou a internamento no hospital

A menor utilização de Gonçalo Ramos no PSG, especialmente no passado recente, levou a imprensa francesa a noticiar que Luis Enrique, treinador dos parisienses, não estaria satisfeito com as opções disponíveis para o ataque, entre elas o avançado português.O Record confirmou que essa situação não corresponde à realidade e que, no caso concreto do dianteiro contratado ao Benfica, até houve um problema de saúde, não divulgado pelo clube francês nem pelo jogador, que condicionou o futebolista. Gonçalo Ramos, de 22 anos, esteve a contas com uma forte virose, nas últimas semanas, que provocou até a perda de seis quilos, entre outras complicações. A situação prejudicou o jogador nos treinos e levou a menor utilização no mês de dezembro (apenas um minuto). Mais tarde, e ainda debilitado, Gonçalo Ramos foi titular e marcou na Taça de França, diante do US Revel, no dia 7 de janeiro.O Record apurou que na viagem a Portugal para passar o Natal, período no qual a situação piorou, Gonçalo Ramos chegou a estar internado num hospital. Nessa altura, o PSG solicitou a ajuda do Benfica em todo o processo de logística e acompanhamento do avançado, situação prontamente aceite pelo clube da Luz.Agora, o jogador português já está praticamente apto e até perto de recuperar totalmente o peso perdido. E o objetivo, naturalmente, passa por lutar por um lugar na equipa titular do PSG. O avançado soma 19 jogos esta época, 10 como titular, e com quatro golos marcados.