Vírus da China deixa jogos de futebol em risco em Portugal

Os próximos jogos de futebol estão em risco de não se realizarem devido ao coronavírus. A Liga, entidade que organiza as competições profissionais e é liderada por Pedro Proença, deve decidir hoje que posição vai tomar, depois desta segunda-feira a ministra da Saúde ter dito, em conferência de imprensa, que foi tomada a medida que "eventos de mais de cinco mil pessoas em espaços abertos devem ser suspensos ou adiados".Marta Temido acrescentou que foi ainda tomada a recomendação da suspensão de iniciativas que juntem mais de mil pessoas em recintos fechados, assim como as que tenham mais de 150 pessoas nos concelhos de Felgueiras e Lousada, que são os mais afetados pelo surto de coronavírus. Face a este cenário, os jogos de futebol da I e II Liga podem ser adiados, realizar-se à porta fechada ou até a venda de bilhetes estar limitada aos cinco mil lugares.Fonte oficial da Liga disse esta segunda-feira aoque a instituição ainda não recebeu o "despacho" da ministra da Saúde."Ouvimos as declarações que prestou, mas, até termos o despacho, nada mais podemos adiantar", observou a mesma fonte.