Pelo menos 20 jogadores tinham-se lesionado, ainda antes dos jogos desta segunda-feira, durante esta janela para os compromissos das seleções. O chamado ‘vírus FIFA’ atacou mais o Man. United em quantidade (Onana, Eriksen, Hojlund e Rashford), mas o caso mais grave será o do Barcelona, que ficou sem Gavi (lesão grave no joelho direito) durante seis a oito meses. Também Ter Stegen se magoou e poderá falhar o jogo com o FC Porto, dia 28, para a Champions. Já o Man. City arrisca-se a defrontar o Liverpool sem Haaland.