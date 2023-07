Kokçu, o reforço mais caro da história do futebol português, está em Lisboa e já fez disparar a euforia dos adeptos do Benfica. Assim que chegou, o turco fez questão de passar pela rotunda do Marquês de Pombal, local onde há bem poucas semanas um multidão de adeptos festejou o 38.º título de campeão nacional.









